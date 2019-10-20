» الزمالك يكشف حقيقة صدور بيان حول مباراة القمة

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مرتضى منصور

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نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إرسال أي خطابات إلى اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن ما نشر اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بالنادي.

وجاء البيان على النحو التالي:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته ويهيب مجلس إدارة الزمالك، كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح،  بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها ويؤكد مجلس إدارة الزمالك، أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج باسم النادى فى أمور غير صحيحة".


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