  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
حريق هائل بأكبر مصفاة نفط بإيران

شاهد.. حريق هائل بأكبر مصفاة نفط إيرانية

أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"

أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: القوات المسلحة تتطلب الآن انتقاء مقاتل محترف

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد"

مفاجأة غير متوقعة عن طلاب مدرسة "لم ينجح أحد"

مرافق باسيل يرفع سلاحه ضد المتظاهرين

مرافق "باسيل" يرفع السلاح ضد المتظاهرين.. ماذا حدث

كاظم الساهر

خطيبة كاظم الساهر تثير الجدل بعد اتهامها بتسممه

ميدو

مفاجأة.. الزمالك يفاوض "ميدو"

سجين يرقص مع فتاتين داخل زنزانته

صادم.. سجين يرقص مع فتاتين داخل زنزانة

الجوكر

رعب بالكويت بسبب ظهور "الشاب الجوكر"

الفنان أحمد مكي

"مكي" ينشر آخر فيديو لوالده الراحل.. هذا ما قاله

أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"

عرب وعالم

أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"
أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. عرض عسكري نسائي بالسعودية

#

«الذهب» يسجل أول تراجع أسبوعي منذ بداية الشهر

#

وفد أمريكي إلى الصين الاثنين لإجراء مفاوضات تجارية

#

ظهور صاحب أول صورة "فيس آب".. شاهد ماذا قال

تبوك

نيوم

أول وفد نسائي

في رحلة سياحية استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي من المملكة مكون من 20 امرأة من مناطق مختلفة بالمملكة.

واستغرقت الرحلة للسيدات حوالي 19 ساعة، حيث تم الكشف عن معالم أثرية وبيئية نادرة.

وقالت المرشدة السياحية هبة العائدي إن الوفد يعتبر أول وفد سياحي نسائي يزور منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له على يد سيدتين من تبوك تعملان في الإرشاد السياحي.

وأضافت أن الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك، وتعريف السعوديات بكنوز المنطقة.

وتعتبر منطقة نيوم أحد أهم المناطق السياحة، حيث  تتجاور مع ثلاث مناطق بثلاث دول على خليج العقبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تستقل "موتسيكل" للوصول لمطار لبنان
» تحذير جديد من الأرصاد بدءًا من الغد
» تخوف فى الأهلى من رحيل "فايلر"
» انطلاق دورة الصداقة للألعاب الجماعية "قدم خماسي" لذوي الإعاقة
» انقلاب مروع لعربية خيول
» والي: مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل بالمطاعم
» بالفيديو.. مظاهرات لبنان.. تقبيل للمراسلين
» معيط يعلن أولويات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
» بطريقة بسيطة تخلصي من اللون الغامق لأظافرك
» «فرانس فوتبول» تعلن أسماء المرشحين للكرة الذهبية
» معيط: 4,4 مليار جنيه إتاحة عاجلة لهذه الهيئات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:23 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية