صادم.. سجين يرقص مع فتاتين داخل زنزانة

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سجين يرقص مع فتاتين داخل زنزانته
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رقص

سجين

فتاتين

زنزانة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سجينًا وهو يرقص مع فتاتين داخل زنزانته.

وفي التفاصيل فإن الفيديو سجل في سجن بمدينة لافيجا، دون أن يتم معرفة كيفية دخول الفتاتين إلى السجن، رغم أنه شديد الحراسة.

كما يظهر شاشة تلفاز في مقطع الفيديو، ما يظهر حالة الرفاهية التي يعيشها السجون، داخل زنزانته، والتي يقضي فيها عقوبة 20 عاما.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن فيسنتي فرنانديز متهم بجريمة قتل في جمهورية الدومينكيان.
وتعتذر المصريون عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد لا تتفق مع المعايير المهنية.


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