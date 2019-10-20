رعب بالكويت بسبب ظهور "الشاب الجوكر"

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الجدل

الشاب الجوكر

شوارع الكويت

سادت حالة من لفزع بشوارع الكويت بسبب ظهور شاب يرتدي شكل " الجوكر".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب يرتدي ثيابا تشبه شخصية الجوكر، ما أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي.

وتباينت ردود الفعل حول تنكر الشاب في صورة " الجوكر"، والذي فسره البعض بأنه دعاية إعلامية لشيء ما، بينما رأى آخرون أنه دعابة للفت الأنظار.

يذكر أن شخصية " الجوكر" في الفيلم تعيش حياة قلقة وغير مستقرة، والتي تحولت إلى شخصية شريرة، كما أن الفيلم حصل على أرباح تخطت نصف مليار دولار من خلال المبيعات على شباك التذاكر العالمية.


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