والي: مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل بالمطاعم

20 أكتوبر 2019 - 01:03 م

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع وذلك بمقر الوزارة حيث وقع عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثاني محمد على حسن العضو المنتدب الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا) ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل بإحدى فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع

وفى كلمتها أكدت والى سعادتها بهذا التعاون بين الجانبين وأن يكون هذا الفرع بداية لمجموعة فروع أخرى في محافظات مصر المختلفة يقوم عليها ذوى الاحتياجات الخاصة وسعادتها لهذا الالتزام والإيمان بقدرات العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة مشيدة بدور القطاع الخاص الهام في الحماية الاجتماعية كدور أساسي حيث تتضمن الحماية الاجتماعية حزمة متكاملة من الدعم النقدي والتعليم والتدريب والتشغيل والذي يعد الضامن لحياة جديدة كلها أمل وكرامة تحقق الاستقلالية الاقتصادية والاعتماد على الذات مشيرة الى ان نجاح التجربة أيضا يأتي من كون مشاركة مجموعة أفراد بنفس التحدي مكان العمل يشعرهم بالأمان والتحديات والنجاحات

وأضافت والى إلى العديد من الجهود فى مجال الاهتمام بضعاف السمع من مبادرات الكشف المبكر وتنظيم القوافل الصحية والدمج في المدارس والجامعات و توفير مترجمي الإشارة والمرافقين لعدد 270 طالب وطالبة من ضعاف السمع بالجامعات المختلفة

ومن جانبها أكدت نيفين قباج نائب وزير التضامن أن الطرفان قد اتفقا على أن تقوم الوزارة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين فى المناطق المستهدفة والتواصل معهم لتسكينهم بالتدريبات المناسبة علي أن تتحمل شركة أمريكانا توفير الدعم التقني ومناهج التدريب للشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لهم

ومن جانبه أكد محمد حسن العضو المنتدب لشركة أمريكانا سعادته بهذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وان امريكانا تمتلك رؤية خاصة للمسئولية المجتمعية وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادرات مع الأجهزة الحكومية مشيرا إلى أن امريكانا لديها 4 مطاعم يتم تشغيلها من خلال فرق عمل من الصم والبكم ومؤكدا على الاعتزاز بهذه الشراكة مع الوزارة بافتتاح هذا المطعم الذي سيقوم على إدارته فريق متكامل من ضعاف السمع في إطار إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع .

الجدير بالذكر أن توقيع البرتوكول الذي يستمر لمدة عام ، يأتي مواكباً لعمل إستراتيجية الوزارة و التي ترتكز على الرعاية والحماية والتنمية ولكون المشروعات المرتكز عليها عمل الوزارة تمس صالح الشباب والمرأة على وجه الخصوص، أيضاً برامج الحماية الاجتماعية تُعلى من شأن الشباب وتعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال توفير فرص عمل لهم وتقديم تدريب من أجل التوظيف ، كما يتوافر لدى شركة أمريكانا التي تمتلك 1800 مطعم منتشر في 12 دولة ، نظام متكامل لتدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم مهارات وخبرات تأهيلية لما بعد فترة التدريب

هذا وقد شهد توقيع البروتوكول عدد واسع من الشباب الصم وضعاف السمع وأسرهم وعدد من مسئولي العمل الاجتماعي و فى نهاية الحفل تم إهداء وزيرة التضامن الاجتماعي درع من شباب العاملين بامريكانا.