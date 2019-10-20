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بطريقة بسيطة تخلصي من اللون الغامق لأظافرك

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تبييض الأظافر
تبييض الأظافر

متابعات - سارة أشرف

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تعاني الكثير من السيدات من اللون الغامق لأظافرهن بسبب استخدام نوع رديء من طلاء الأظافر، أو استخدام مزيل للطلاء سيئ، أو من التدخين، وهناك العديد من الطرق التي اهتمت بنشرها مواقع خاصة بالصحة والجمال.

معجون الأسنان

يعتبر معجون الأسنان حلا سحريا وسريعًا للتخلص من لون الأظافر الغامق من خلال وضع طبقة من المعجون علي الأظافر وتركه لمدة 10 دقائق ثم تدليك الأظافر بفرشاة أسنان قديمة لمدة دقيقتين ومن الممكن إضافة صودا الخبز إلى معجون الأسنان وشطف الأظافر بمياه دافئة .

الخل الأبيض

يتم وضع إناء به كوب خل أبيض ويوضع عليه 4 ملاعق ماء أكسجين و2 ملعقة من عصير الليمون و2 ملعقة من معجون الأسنان ويتم تقليبها جيدا ثم تنقع فيها الأظافر لمدة  10 دقائق ثم تشطف اليد بماء دافئ.

صودا الخبز

يتم عمل معجون من صودا الخبز والماء بنسب متساوية ويتم وضعها علي الأظافر لمدة 10 دقائق ثم يتم فركها بفرشاة قديمة ثم يتم شطف الأظافر بالمياه الدافئة والصابون.

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