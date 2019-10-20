صادم.. معالج محتال ينهي حياة سيدة في جلسة صفع

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السكر

سيدة

معالج

جلسة صفع

لقيت سيدة بريطانيا حتفها على يد معالج صيني محتال، الذي أوهمها بجلسة علاجية بالصفع.

وكانت السيدة البريطانية التي تبلغ من العمر 56 عامًا، مريضة بالسكر، حيث عرض عليها المحتال الصيني العلاج عبر جلسة علاجية صينية عن طريق الصفع.

العجيب أن السيدة استجابت للمعالج نتيجة مرضها وشدة الألم، ودخلت معه في جلسة علاجية، أدت بها إلى الموت.

من جانبها ألقت الشرطة القبض على المعالج المحتال، بينما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد الفندق، الذي جرت فيه الواقعة.

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