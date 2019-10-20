بـ"فستان مثير".. زينة تشعل فرح نجل هاني شاكر

أثارت إطلالة الفنانة زينة، في فرح نجل الفنان هاني شاكر، جدلاً واسعًا بين متابعيها، حيث نشرت عدة صورة عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بفستان أسود عارٍ من الظهر والأمام، وتركت شعرها منسدلا، مع ميك أب هادي، مع عرضها لبعض الانتقادات.

وعلقت زينة على الصور، قائلة: "فرح شريف شاكر ابن الفنان الكبير هاني شاكر ومامته حبيبتي القمر اللي بموت فيها نهلة شاكر ربنا يفرحكم بولاده".

وأقيم فرح نجل الفنان هاني شاكر، أول أمس، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير من الفنانين، كما أحيا الفرح المطرب عمرو دياب.