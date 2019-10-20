"كلوب" يطالب "صلاح" بهذا الأمر قبل مواجهة "الشياطين الحمر"

محمد عبد الحارس
طالب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبه محمد صلاح بضرورة تسجيل أهداف في مانشستر يونايتد خلال منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإنجليزي.
وأضاف "كلوب" خلال تصريحات له لموقع "ليفربول إيكو"، "المباريات التى نخوضها بمثابة الاختبار لنا، وفى بعض الأحيان سنواجه تحديات كبيرة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
ويلتقي فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، فى الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.
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