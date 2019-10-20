» الزمالك راحة من التدريبات استعدادًا لبطل السنغال

20 أكتوبر 2019 - 11:33 ص

منح الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو"، لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات اليوم عقب الفوز على المقاولون العرب فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستأنف الفريق تدريباته غد الاثنين، استعدادًا لفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال والمقرر لها الخميس المقبل فى إطار مباريات إياب دول الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.