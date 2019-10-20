شاهد أول رد للمتظاهرين على تصريحات حسن نصر الله

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لبنان

حسن نصر الله

المتظاهرين

ساحة الصلح

انتشر مقطع فيديو للمتظاهرين في لبنان يظهر عدم الاهتمام بتصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وردد المتظاهرون هتافات للرد على خطاب نصرالله في رياض الصلح : " كلن يعني كلن ، نصرالله واحد ممن".

يأتي هذا في ازدياد لعدد المتظاهرين في  ساحة رياض الصلح بلبنان، لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة إلى وجود اعتصامات في بلدات أخرى بضواحي بيرون وطرابلس.

وكان حسن نصر الله قد هدد بنزول أعداد كبيرة واحتجاجات واسعة لأنصاره، مهددا بذلك المتظاهرين، وأن ها الأمر لا يحمد عقباه.

وبحسب تصريحات للمتظاهرين من داخل ساحة التظاهرات فإنهم أكدوا أن لبنان شعب واحد.

ورفضوا الاحتكام أو الدعوات إلى الشعارات الطائفية، وأن من يحب لبنان عليه أن ينزل إلى الشارع بعلم لبنان فقط، وليس لأي حسابات طائفية أو أيدلوجية.


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