فنانون يرفعون شعار "البنا رمز الرجولة".. السقا والصاوي أبرزهما

هزت قضية مقتل الشاب محمود البنا، على يد أحد أصدقائه بعد دفاعه عن إحدى الفتيات، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج "محمود_البنا" مؤشرات البحث في جوجل وتويتر، وتضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل والشخصيات العامة والفنانين مع القضية وطالبوا بإعدام الجاني في أسرع وقت.

ومن ضمن الفنانين الذين تضامنوا مع القضية، كان الفنان أحمد السقا، حيث نشر على حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة لمحمود البنا وكتب عليها: "محمود البنا حكاية رجولة.. محتاجة تدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه.. ونشرح ليهم يعني أيه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك أبدًا #محمود_البنا".

وفي السياق، طالبت الإعلامية ريهام سعيد بإعدام محمود راجح، قاتل محمود البنا، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة بخلفية سوداء مكتوب عليها: "تصبحون على خبر إعدام راجح في ميدان عام"، وعلقت: "ياما عملنا حلقات ومن عشر سنين وأنا بنادي وبقول إن مفيش طفل بيقتل من أيام حادثة زينة في بورسعيد وأنا بقول مرة واحد ياخد عقاب مش هاتتكرر تاني وقلت إنها هاتحصل مرة واتنين وتلاتة محدش سمعني.. من قتل يقتل".

بينما نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو لمحمود البنا، مستعينًا بتعليق الفنان أحمد السقا: "محمود البنا حكاية رجولة"، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الفيديو داعين له الرحمة والمغفرة .

كما نشرت الفنانة الشابة، ميرهان حسين، صورة لـ"البنا" على "إنستجرام" وعلقت: "الله يرحمك ياريت كل الشباب الصغيرين والرجالة الكبار يتعلموا منك الشهامة ويشوفوا كل بنت وست على إنها أختهم أو بنتهم أو أمهم.. رحلت بروحك البريئة وتركت درسًا في الأخلاق".

في حين، غرد الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائًلا: "#محمود_البنا رمز الشهامة، الجدعنة، الإنسانية والتربية.. أعتقد إن حكايته الجميلة لازم تدرس في المدارس ويبقى رمز التربية (محمود البنا).. وإن شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. ألف رحمة ونور عليك يا رب".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من متابعيه ومن داعمي الهاشتاج "محمود_البنا"، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "#محمود_البنا الله يرحمه شهيد الشهامة والرجولة"، "ربنا يرحمه وينور قبره ويآنس وحشته ويصبر أهله على فراقه".

ولم يقتصر التضامن مع قضية "البنا" على الفنانين فقط، فقد أعاد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، تغريدة لوالد محمود البنا، وهو يطالب الجميع بدعم القضية، حيث قال: "أنا والد محمود البنا شهيد الشهامة وده حسابي الوحيد على تويتر أرجوكم ادعموا القضية عشان حق محمود ميضيعش #إعدام_راجح".