الكويت.. واقعة مروعة يطعن والدته بسيخ مشوي

20 أكتوبر 2019 - 10:49 ص

في واقعة صادمة بالكويت، أقدم شاب على طعن والدته بسيخ شوي، ما تسبب في إصابتها في بطنها بإصابات بالغة، وانتقالها إلى المستشفى.

وأسفرت الإصابة عن جرح قطعي في البطن، ما جعل الأم تبقى في المستشفى لأجل الملاحظة.

العجيب أن الأم رفضت اتهام نجلها بارتكاب الحادثة، وأن السيخ دخل بطنها بطريق الخطأ، من خلال مشاجرة عائلية في المنزل.

تم التحفظ على الابن بعد الواقعة، حيث تنتظر الجهات المعنية نتائج تقرير الطب الشرعي، للوقوف على حقيقة وملابسات الحادثة.



