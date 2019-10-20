مسئولة عن "الطالبة المحبوسة": كنس الفصل مش عيب

20 أكتوبر 2019 - 10:04 ص

ردت بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على إغلاق المدرسة على طالبة بعد انتهاء اليوم الدراسي، قائلة: البعض يقول إن الطالبة تم نسيانها أثناء قيامها بتنظيف الفصل، معقبة: "حتى لو الطلاب بينظفوا وبيكنسوا الفصل دا مش عيب تربوي".



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،"الطالبة هيام بعدما خرجت من المدرسة تذكرت أنها نسيت كتاب الدين، فقامت بالرجوع مرة أخرى للفصل للبحث عنه، وبعدما استعادت كتاب الدين، وجدت باب الدور مغلق، فقامت بالنظر من شباك أحد الفصول، وقامت بالنداء على المواطنين لفتح الباب لها".



وتابعت أن أحد المواطنين قام بالقفز من السور، وقام بكسر قفل باب الدور، لإخراج الطفلة.



وأكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها قامت بالذهاب إلى المدرسة المعنية بهذه الأمر، وقامت بالتحقيق في هذه الواقعة، وانتهى التحقيق باستبعاد مدير المدرسة، والمشرف العام لليوم الدراسي، ومشرف الدور.

