» "الجبلاية" تظهر العين الحمراء لمسئولي الأندية

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أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب «الشورت»

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على مسئولي الأندية الذين يلوحون بالانسحاب من مسابقة الدوري، اعتراضًا على التغييرات التي تطرأ على مواعيد أو ملاعب المباريات.

كما يدرس أعضاء اللجنة إصدار بيان خلال ساعات للتأكيد على أن تأجيل أي مباراة وتحديدًا مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، كان لأسباب أمنية دون أي تدخل من اتحاد الكرة لذا على الأندية أن تتقبل هذه القرارات، وفى حالة اعتراض أي نادٍ أو التلويح بالانسحاب يتم توقيع عقوبات عليه.

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