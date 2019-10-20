نوح يكشف دور الإخوان في "الالتهاب السحائي"

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الإخوان

الإبراشي

أون إي

مختار نوح

الإلتهاب السحائى



عقب المحامي مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن مرض الالتهاب السحائي، قائلا: "الإخوان سبب تلك الشائعة هذا منهج الجماعة طول عمرها".

 وأضاف "نوح"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، معه الإعلامي وائل الإبراشي: "أن الجماعة استخدمت هذه الطريقة مع الأزهر، ومع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "لكن مبارك كان بيكش منهم لأنه له أخطاء كثيرة".

وتابع: "الجماعة تستخدم عناصرها في الترويج للشائعات في الداخل والخارج، وتعتمد في هذا الأمر على أن "الأفهام معطلة" لأنهم يربون شباب الجماعة على مسألة السمع والطاعة وهذا الأمر يعطل الفهم لدى الشخص الإخواني، ويجعل منه "راديو" يردد الكلام الذي يقال له عن أي شيء دون أن يفكر فيه.

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