يغتصب 20 طفلة.. السبب صادم

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طفلة
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الفقر

الدار البيضاء،

المتهم

20 طفلة

في واقعة صادمة أقبل رجل في العقد الخامس من عمره، على اغتصاب 20 طفلة في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وكانت الشرطة المغربية قد ألقت القبض على المتهم، إثر اغتصابه أكثر من 20 طفلة ، حيث استخدم في ذلك وسائل متعددة.

وبحسب ما تداولته صحف محلية فإن المتهم  يعمل في مجال البناء ، حيث كان يستدرج الأطفال، اللاتي لا يتجاوز عمرهن 8 - 10 سنوات، بمساعدة تلميذة في الخامسة عشر من عمرها، كانت من بين ضحاياه، ثم يغريهن بالمال ليمارس معهن الجنس.

وعندما اكتشفت الأمهات الأمر لجأن إلى إحدى الجمعيات الأهلية التي قامت بمؤازرتهن، ثم أبلغن السلطات الأمنية.

وأفادت إحدى شهود العيان أن المتهم استغل فقر الأطفال حيث كان يسأل عن اليتيمات منهن، ومن تغيب أمهاتهن طول النهار بسبب العمل، فيغريهن بشراء المأكولات السريعة وإعطائهن النقود، لأجل استقاطبهن.


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