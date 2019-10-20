الليثى ينفعل على ضيفه: "يا نهارك أسود"

20 أكتوبر 2019 - 09:26 ص



استضاف الإعلامي عمرو الليثي، الساحر عزام، حيث قام ببعض الألعاب السحرية على الهواء.



وقام خلال حلوله ضيفًا برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية الساحر بالحصول على هاتف "الليثي" المغلق ببصمة العين، ثم قال له إنه سوف ينظر في عينيه ليحصل على البصمة، ثم نظر إلى الهاتف وفتح قفل الهاتف.



وأخذ الساحر مائة جنيه، ووضعها في يد عمرو الليثي، وقال إنه سيحولها إلى مائة دولار، ثم أشار بيده إلى يد "الليثي" الموجود بها المائة جنيه، ليفاجئ "الليثي" وفريق العمل بتحولها إلى مائة دولار بالفعل من جانبه انفعل الليثي مما حدث قائلا: "يا نهارك أسود!! فتحته إزاي؟؟ لا الموضوع خطير أنا عايز اعرف فنحته إزاي".



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=OBblx1xZILU

