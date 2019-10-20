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أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها

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البنزين
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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت " أرامكو" شركة النفط السعودية علي صفحتها الرئيسية علي" تويتر" أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها، والتي تبدأ من اليوم، وذلك بعد مراجعة الأسعار للربع الرابع من العام الجاري.

والأسعار كالتالي، حسبما نشرتها بعض المواقع المحلية:بنزين 91 بـ1.50 ريال اللتر، وبنزين 95 بـ 2.05 ريالا للتر، موضحة أن التعديل يأتي لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علما بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.


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