الدولار يستقر عند هذا الرقم

20 أكتوبر 2019 - 09:03 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 20 أكتوبر 16.26 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي نحو 16.17 للشراء و16.27 للبيع، وبلغ سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك عودة نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول وبنك بلوم وبنك القاهرة، كما نشرتها " البوابة نيوز".