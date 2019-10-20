» وفاة الفنانة الشابة "ميار صابر"

20 أكتوبر 2019 - 07:49 ص

توفيت الفنانة الشابة ميار سيد صابر التي كانت تعتبر من أهم بطلات مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة.



ونعت وزارة الثقافة الفنانة الراحلة في بيان كالتالي:

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات الفنانة ميار سيد صابر احدى بطلات مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة وقالت بتاثر شديد ان الراحلة احدى ملائكة الارض التى منحت موهبة فنية لم تتيح لها الاقدار الفرصة الكاملة للتعبير عن ذاتها .

يشار ان الراحلة ميار قامت ببطولة عرض انتيكا الذى بدا به مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة نشاطه الفنى وجسد قصة حياتها موجها رسالة تؤكد ان اصحاب الهمم جزء من نسيج المجتمع .

