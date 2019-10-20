لماذا أوقف فايلر مران الأهلي وصرخ في وجه اللاعبين؟

20 أكتوبر 2019 - 06:13 ص

انفعل رينيه فايلر - المدير الفني السويسري للنادي الأهلي - على اللاعبين في المران الذي أجري أمس السبت بملعب مختار التتش.



وقسم "فايلر" اللاعبين إلى قسمين ، القسم الأول يؤدي التدريبات في الجيمانزيوم ، والقسم الثاني يؤدي تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادته شخصيا.



وحاول فايلر تدريب اللاعبين على الكرات العرضية لرفع كفاءتهم في التعامل معها ، إلا أنه تفاجأ بتضييع اللاعبين للفرص الواردة عن طريق كرات عرضية فضلا عن رعونة المدافعين في التعامل معها مما تسبب في انفعاله بشدة ، وإيقافه المران ليصرخ في وجه اللاعبين بسبب عدم تنفيذ تعليماته.



