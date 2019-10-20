  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:35 ص
بحث متقدم
أرشيفية

محامي قاتل ضحية الشهامة : هذا هو سر انسحابي من الدفاع عنه

التلميذة المحبوسة

والد طالبة كفر الشيخ يكشف تفاصيل حبسها بالمدرسة

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

العمرة

السعودية تدرس إلغاء شرط "المَحْرم" للراغبات في أداء العمرة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

لعدم الإفلات من العقوبة.. «شهيد الشهامة» يجدد المطالب بتعديل قانون الطفل

من مظاهرات أمس

حكومة لبنان تعفي مواطنيها من الضريبة الجديدة

أرشيفية

بعد ارتفاع أمس.. أسعار الذهب تستقر عن هذا الحد

ساويرس

مطرب لبناني يُفحم «ساويرس» برد صادم

بن سلمان

فيديو مؤثر وحزين لـ"بن سلمان" عن الحارس الملك القتيل

لبنان.. إطلاق سراح جميع الموقوفين في احتجاجات وسط بيروت

عرب وعالم

من مظاهرات أمس
من مظاهرات أمس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

#

وسط التظاهرات.. السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان

#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

#

الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

قضت محكمة في لبنان، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على يد قوات الأمن أثناء الاحتجاجات في وسط العاصمة بيروت، والتي تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة
وأوردت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن الإجراء يشمل جميع الموقوفين باستثناء شخصين.
وتشهد بيروت ومدن لبنانية كبيرة أخرى، منذ مساء الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت، من بينها "واتس آب".
وقطع المتظاهرون العديد من الطرق العامة، منها طريق بيروت دمشق، إلى جانب قيامهم بإحراق إطارات السيارات وإلحاق أضرار بعدة بنوك ومؤسسات أخرى.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.
كانت قوى الأمن الداخلي أفادت، السبت، بأنها أوقفت 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت، مضيفة أن 52 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال هذه الأحداث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب نصر الله للمتظاهرين
» "الجندي" يكشف سبب حوادث القتل وزنا المحارم وجرائم الأطفال
» بالفيديو.. شقيقة محمد رمضان توجه رسالة هامة للجمهور
» مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك
» يعاشر ابنته المطلقة بأسيوط لأنها "شبه الأجانب"
» خطوات جادة لتطبيق تقنية "الفار" في الدوري
» السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين
» جعجع يعلن استقالة وزرائه من حكومة الحريري
» إنهاء مشكلة تاريخية بين السعودية والكويت
» اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية
» يوفنتوس يحلق بعيدًا بقمة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية