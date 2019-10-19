» خطوات جادة لتطبيق تقنية "الفار" في الدوري

19 أكتوبر 2019 - 10:10 م

قالت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ خطوات جادة نحو تطبيق تقنية حكم الفيديو «فار» في الدور الثاني من الدوري المصري، بالإضافة إلى توفير السماعات للحكام.



جاء ذلك خلال مشاركة «عبدالحق» في فعاليات اليوم الختامي لدورة المحاضرين التحكيميين، التي أقيمت على مدار 5 أيام بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 22 دارسا، وبرعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.



حاضر في اليوم الختامي للدورة كل من: عصام عبدالفتاح، الحكم الدولي السابق، مندوب الاتحاد الدولي، وجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، وأعضاء لجنة الحكام وجيه أحمد وسيد مراد وتامر دري وياسر عبدالرؤوف وعزب حجاج، حيث تم خلال الدورة شرح الحالات التحكيمية في محاضرات عملية بالملعب ومحاضرات نظرية بالفيديو.



وأعربت «عبدالحق» عن سعادتها بتواجدها في اليوم الختامي لدورة المحاضرين وسط نخبة رائعة من أسرة التحكيم المصري، مؤكدة ثقة مجلس إدارة الاتحاد في جميع الحكام وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في التحكيم المصري.



بدوره، قال عصام عبدالفتاح إنه تمت إقامة هذا المعسكر بناءً على طلب الاتحاد المصري لإعداد المحاضرين، معربا عن سعادته بوجود عناصر جديدة لإعداد كوادر مع المحاضرين السابقين.

