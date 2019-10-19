» جعجع يعلن استقالة وزرائه من حكومة الحريري

19 أكتوبر 2019 - 11:30 م

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.



جاء ذلك في كلمة متلفزة، تعليقا على تواصل الاحتجاجات في عموم البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وأرجع جعجع سبب استقالة وزرائه إلى "فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي".

وقال جعجع "لم تعد لدينا ثقة في أن الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، لإنقاذ البلد".

وأضاف أنه لم يلمس أي جدية من المسؤولين لمعالجة الأزمة.

وأثنى جعجع على الحراك الذي تشهده البلاد، قائلا إنالناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع.

وطالب جعجع بتشكيل حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن الحكومة الحالية، على حد قوله.

يشار إلى أن حزب القوات اللبنانية يشارك في الحكومة بـ 4 وزراء، فضلا عن 15 نائبا في البرلمان.

والجمعة، وجه جعجع دعوة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة حكومته، نظرا "لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، عقده اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة في منزله في بيروت، من أجل الوصول إلى ما يخدم الشعب اللبناني.

وكان الحريري طلب من المتظاهرين، منحه "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".



فيما قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في أول تعليق له على الاحتجاجات إن "بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي بالتبعات على الآخرين، داعيا إلى التمسك بالحكومة، وعدم تغييرها.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.