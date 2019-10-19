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الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاولون بهدفين

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

المقاولون العرب

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على المقاولون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري العام.

بدأ الزمالك مواجهة المقاولون العرب بضغط قوى بغية احراز هدف التقدم مبكراً، وأرسل محمد عبد الشافي كرة خطيرة من الجبهة اليسري بعد مرور دقيقتين فقط إلا أن دفاع الذئاب شتت الكرة خارج الملعب.

دخل المقاولون العرب اللقاء سريعاً ومن هجمة مرتدة كاد أن يباغت الزمالك ويحرز هدف التقدم إلا أن دفاع الزمالك هو الأخر كان بالمرصاد، وعاد الزمالك من جديد لإحكام سيطرته على المباراة وأرسل محمد عبد الشافي عرضية خطيرة مجدداً إلا أن كرته تخطت خط الملعب.

وفى الدقيقة 5 حصل محمد أوناجم على خطأ من مكان مميز حول منطقة جزاء المقاولون تم تنفيذها على رأس فرجاني ساسي الذي سدد الكرة فوق عارضة مرمى المقاولون العرب.

واصل الزمالك سيطرته على أحداث المباراة فى الربع الساعة الأولى وبدأ تنويع اللعب من خلال تحويل الهجوم للجبهة اليمني وأرسل حمدي النقاز عرضية لكنها خرجت لخارج الملعب ضربة ركنية بعد تدخل لاعبي المقاولون العرب.

وفى الدقيقة 11 أحرز محمد سالم الهدف الأول للمقاولون العرب بعد تلقيه عرضية من سيف الدين الجزيرى أخطأ محمد عواد فى التعامل معها لتصل لمحمد سالم الذي لم يجد أي صعوبة فى ايداع الكرة داخل الشباك، ورد فرجاني ساسي بهدف التعادل فى الدقيقة 14 بعد تحويله لإحدى لعرضيات برأسه داخل الشباك.

واصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء ووصلت الكرة لزيزو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة بسنتيمترات، وواصل الأبيض ضغطه من أطراف الملعب إلا أن معظم الكرات العرضية لم تكن متقنة.

اعتمد الزمالك على الاختراق من العمق وسدد لاعبو الفريق الأبيض العديد من الكرات الخطيرة، إلا أن معظمها لم يشكل أي خطورة على محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، وفى الدقيقة 28 حصل المقاولون العرب على ضربة ركنية من الجبهة اليمني نفذها محمود الشيمي لتصل لفارقا كابور والذي سدد كرة ضعيفة برأسه لم يجد محمد عواد أي صعوبة فى الإمساك بها، وفى الدقيقة 34 ومن احدى التسديدات من خارج منطقة الجزاء نجح أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك فى احراز الهدف الثاني للفريق الأبيض

واصل الزمالك من ضغطه بغية احراز الهدف الثالث والذي سيقتل اللقاء اكلينيكياً، وفى الدقيقة 40 حصل الزمالك على خطأ من الجبهة اليمني نفذها حمدي النقاز بشكل سيء، لترتد للاعبي المقاولون العرب الذين حاولوا ادراك هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول إلا أن دفاع الزمالك كان بالمرصاد.

وأنحصر اللعب في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول ليطلق الحكم الدولي محمود البنا صافرة نهاية الشوط الأول.

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