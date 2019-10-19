مطرب لبناني يُفحم «ساويرس» برد صادم

19 أكتوبر 2019 - 08:24 م

تسببت تغريدة نشرها رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، عبر موقع «تويتر» عن المظاهرات التي يشهدها لبنان، غضب المطرب اللبناني، رامي عياش.

البداية كانت عندما كتب «ساويرس»: «قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن».

بدوره رأى «عياش» أن هذا لايليق، داعيًا «ساويرس» إلى حذف التغريدة فورًا.

وقال «عياش»: «صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة».

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن ساويرس عاد ليرد على «عياش» حيث كتب: « ?حبي للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خانني التوفيق وناقل الكفر ليس بكافر».