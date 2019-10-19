» نجم المغرب يعتذر لـ«حمد الله» بعد واقعة كان 2019

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اعتذر فيصل فجر لاعب نادى كاين الفرنسى والمنتخب المغربي، لمواطنه عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق النصر السعودى، على خلفية الخلافات  التى حدثت في معسكر "أسود الأطلسى" قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا 2019.

ونقل "راديو مارس" المغربي، أن فيصل فجر أرسل رسالة خاصة لحمد الله عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، اعتذر من خلالها عن ما بدر منه الذي تسبب في انفجار شرارة الخلاف داخل معسكر أسود الأطلس بعد إصراره على لعب تنفيذ ركلة الجزاء، وعصبيته المبالغ فيها داخل الملعب وخارجه بعد اللقاء.

قرر عبد الرازاق حمد الله هداف الدوري السعودي  مغادرة معسكر منتخب المغرب، بسبب عدم رضاه عن الجو العام في المعسكر، ودخوله في مشادة كلامية مع زميله فيصل فجر الذي منعه من تسديد ركلة جزاء في مباراة جامبيا الودية التي أقيمت بملعب "مراكش"، والتي إنتهت بفوز بجامبيا بهدف دون مقابل، فيما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب قرر إستبعاد لاعب النصر السعودي بسبب الاصابة.

تعود الواقعة إلى فيديو يظهر فيه فيصل فجر وهو يحتفل بأغنية "باي باي"، في إشارة إلى سعادته بقرار المهاجم عبد الرزاق حمد الله هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي بمغادرة المعسكر.


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