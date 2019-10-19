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إخلاء سبيل المتهمين في أعمال شغب قرية "تلبانة"

قضايا وحوادث

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أرشيفية

أحمد سالم

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إخلاء سبيل

أعمال شغب

قرية تلبانة

شهدت قرية تلبانة أحداث شغب وبلطجة، عقب نشر مقطع  فيديو لتعذيب للمجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى غضب الأهالي واتجاههم لحرق منزل المتهمة، وتصدى بعضهم قوات الإطفاء ومنعهم من مباشرة عملهم في إخماد النيران المشتعلة بالمنزل.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية في محافظة الدقهلية، اليوم، إخلاء سبيل 21 شخصا من المحبوسين على خلفية أعمال الشغب والبلطجة التي جرت في قرية "تلبانة" على خلفية وفاة أحمد المتولي رمضان، 19 عاما، عامل، بعد تعذيبه.

وقال علي ماهر والي، محامي المتهمين، إن النيابة العامة استأنفت أمر إخلاء السبيل، ومن المنتظر أن تنظر الاستئناف على قرار الحبس غدا.

الجدير بالذكر أن مباحث الدقهلية ألقت القبض على 32 شخص خلال أحداث حرق منزل المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 11 منهم، وأمرت بحبس 21 شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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