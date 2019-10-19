» قبل أولى الجلسات.. أول تمويه من محاميي قاتل «البنا»

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الطالب محمود البنا
الطالب محمود البنا

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محمود البنا

راجح قاتل

محاكمة راجح

محكمة شبين الكوم

تشهد محكمة شبين الكوم الكلية، غدًا الأحد 20 أكتوبر، انعقاد أولى جلسات قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى، أمام محكمة جنايات أحداث شبين الكوم.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار تفيد بانسحاب اثنين من المحامين الموكلين لهيئة دفاع القاتل محمد راجح.

ووفقًا لـ"الدستور" فإن مصادر أكدت أن ما حدث مجرد تمويه من جانب المحامين غير الموكلين، بالانسحاب من المرافعة عن المتهم محمد راجح، إلى أنه ستتم المرافعة غدًا من قبل المحامين الموكلين بالفعل في القضية وهما: "وحيد ك، ومحمد و"، وأنهما لم ينسحبا من المرافعة عن القضية، ولأول مرة يتم الإعلان عن أسمائهما من خلال.

وكانت بداية الوقعة، حسبما جاء في تحقيقات النيابة أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد. ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك "مطواة" وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس – وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعدًا لذلك. حيث تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه، بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بالمنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه وأحدثوا به إصابات أدت لوفاته.

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