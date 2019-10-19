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أسطورة ليفربول يٌحذر«صلاح» و«ماني»

الرياضة

محمد صلاح ومانى
محمد صلاح ومانى

أمير سعد

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أسطورة مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

مانى

حذر جون ألدريج، أسطورة فريق ليفربول، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي الريدز من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أسطورة ليفربول قال في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية :"يجب على صلاح وماني عدم الاستماع للعروض المقدمة من ريال مدريد أو برشلونة".

وفسّر: "ريال مدريد أو برشلونة دائمًا يحصلوا على أفضل اللاعبين من الدوري الإنجليزي، لكن الآن ليفربول في وضع مثالي".

وتابع :"بالطبع الانتقال لريال مدريد أو برشلونة يمنح أي لاعب فرصة الحصول على جوائز فردية، لكن في ليفربول الفرصة متاحة أيضًا،الريدز يتمتع باستقرار عكس المرحلة الانتقالية التي يمر بها قطبي أسبانيا".

وكان موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، ذكر أن ريال مدريد يراقب وضع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مع إمكانية تقديم عرض رسمي في الصيف المقبل لضم أحدهما.

واستطاع صلاح وماني أن يقدما موسمًا مميزًا رفقة ليفربول في الموسم الماضي حيث حصل الثنائي على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بتسجيل 22 هدفًا وهو نفس ما حققه بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، في قمة الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".


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