» موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي

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الزمالك

السوبر الافريقى

النجم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد موعد وملعب مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وستقام المباراة يوم 2 إبريل 2020 بدولة الجزائر وهي البطولة المؤهلة لبطولة سوبر جلوب العام المقبل.

وسيخوض الزمالك المصري بصفته بطلا للنسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في الرأس الأخضر، بينما سيشارك النجم الساحلي التونسي بصفته بطل النسخة الأخيرة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية والتي أقيمت في المغرب.

الجدير بالذكر، أن بطولة السوبر الإفريقي، تؤهل الفائز بها إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية النسخة القادمة عام 2020 «سوبر جلوب»، والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية كما حدث في النسخة الأخيرة.


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