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حسب الله: حزب الحرية المصري يدار بآلية ديمقراطية كاملة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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المواطنين

صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الأحزاب السياسية تنشأ من عملها وقدرتها ع التواصل مع المواطنين، وتواصلنا مع مواطنين فى قرى لم يتم التواصل معها حزبيا من قبل، مضيفا فى شهر أكتوبر 2018 كان بداية الانطلاق للحزب الذى لم يتجاوز 10 أو 16 مقرا واليوم فى أكتوبر 2019 وصلنا 350 مقرا حقيقيا عبارة عن مكاتب لخدمة المواطنين، وتلقى الشكاوى والاقتراحات.
وأضاف حسب الله، خلال كلمته فى المؤتمر العام الثانى للحزب لمحافظة القاهرة: "من حقكم فى حزب الحرية كشركاء معرفة الآلية التى يدار بها الحزب والاختيارات والقرارات"، مؤكدا أنها تدار بموضوعية كبيرة، أن الحزب يدار بآلية ديمقراطية كاملة.

 وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن الحزب الذى يصل لذلك فى خطوات قليلة يسير على نهج صحيح، وعلى الجانب الاخر سنجد شخصيات تحاول النيل من الحزب، وتصدير صورة بأنه استقال لأسباب ما وانه استقال معه 30 أو 40 حزبا وهذا غير صحيح، قائلا: "هناك صفحة رسمية للحزب يتم نشر عليها كافة القضايا المتعلقة بالحزب"

وعن استقالة أحد قيادات الحزب مؤخرا، قال: "أول ما علمت بمشكلة أحد الاعضاء خاطبت الأمين العام لكتابة مذكرة بالموقف، وتم اتخاذ القرار"


 

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