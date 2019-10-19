» إبراهيموفيتش: «جوارديولا كان يتوارى خوفًا مني»

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الرياضة

ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش

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برشلونة

المصريون

مورينيو

إبراهيموفيتش

جوارديولا

كشف زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم المنتخب السويدي السابق والمحترف بالدوري الأمريكي، عن رأيه في البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني جوسيب جوارديولا.

وبينما أبدى اللاعب المخضرم تقديره واحترامه التام لمورينيو ، بدا رأيه في جوارديولا على النقيض حيث يرى أنه ترك بصمة سلبية في مسيرته على عكس البصمة السلبية لمورينيو.

وسبق لمورينيو أن تولى تدريب إبراهيموفيتش في كل من انتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي فيما تولى جوارديولا تدريبه في برشلونة الإسباني.

وقال إبراهيموفيتش في مقابلة نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية اليوم السبت : "ما زلت أشعر بالأثر الجيد الذي تركه مورينيو على مسيرتي الرائعة".

ورغم الفترة الهزيلة التي قضاها مورينيو في ولايته الأخيرة مع تشيلسي ، والتي خلت من الألقاب ، يثق إبراهيموفيتش بأن مورينيو "لا يزال سبيشيال وان ، وأنه قادر على استعادة الألقاب" ، وقال اللاعب السويدي المخضرم : "أتمنى عودة مورينيو لاستئناف مسيرته التدريبية في أقرب وقت ممكن ، وأثق بأنه سيستعيد الألقاب سريعا".

وفي المقابل ، بدا شعور إبراهيموفيتش تجاه جوارديولا مغايرا تماما حيث قال : "لم نصطدم من قبل أبداً، ولكن هناك أشياء أخرى كانت تزعجه، عندما نلتقي كان يتوارى، كان ينتظر حتى أمر ليخرج بعدها من غرف تغيير الملابس، كمدرب ، يعتبر ظاهرة. ولكن ، كشخص ...".

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