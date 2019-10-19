أردوغان لهؤلاء: سأسحق رؤسكم

19 أكتوبر 2019 - 04:47 م

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المقاتلين الأترك من عدم الانسحاب من المنطقة في المدة المحددة.

وأكد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها اليوم السبت، عزم بلاده استئناف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا إذا لم ينسحب المقاتلون الأكراد، مهددا بـ"سحق رؤوسهم".

وقال إن "تركيا لم تتراجع عن الشروط التي وضعتها منذ البداية" عندما أطلقت عملية "نبع السلام" العسكرية، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القوات التركية ستستأنفها حال عدم انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، من شمال شرق سوريا خلال مدة 120 ساعة، المنصوص عليها في الاتفاق التركي الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأضاف أردوغان مهددا: "إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين، سنواصل من حيث توقفنا، عند انتهاء الـ 120 ساعة، وسنستمر في سحق رؤوس الإرهابيين".

وتابع الرئيس التركي: "في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة المحددة".

وقال: "تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة، وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه".

من جانب آخر، تعهد أردوغان بتنفيذ تركيا "خطة خاصة" بشأن انتشار الجيش السوري في عدد من المدن والبلدات شمال شرق سوريا والتي انسحبت منها "وحدات حماية الشعب".

وذكر أردوغان في هذا السياق أنه ينوي مناقشة هذا الموضوع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي ينوي القيام بها إلى روسيا، يوم 22 أكتوبر.

وقال في هذا السياق: "قوات النظام السوري المحمية من روسيا تتواجد في جزء من منطقة عملياتنا، وسأتناول هذه المسألة مع بوتين. وعلينا إيجاد حل".

وأضاف الرئيس التركي محذرا: "في حال تم التوصل إلى حل فليكن، وإلا فإننا سنواصل تنفيذ خططنا".