  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
متظاهرين

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

أرشيف

تفاصيل اجتماع السيسي برؤساء المحاكم الدستورية

اردوغان

أردوغان لهؤلاء: سأسحق رؤسكم

أعضاء حزب النهضة بتونس

حركة النهضة ترشح رئيس الحكومة الجديدة بتونس

مرتضى منصور

شاهد.. مسئول سعودي يهاجم مرتضى منصور

الكويت والسعودية تنفيان إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل

اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

مظاهرات لبنان

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

فيديو مؤثر لوالد «أحمد مكي».. هكذا نعاه نجله الفنان

الصفحة الأخيرة

أحمد مكي
أحمد مكي

متابعات

أخبار متعلقة
#

زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة

#

كريم عبد العزيز يكشف عن أغرب موقف حدث له مع أحمد حلمي

#

تعليق ناري من فنان شهير على علقة شقيقة زينة لأحمد عز

#

تعرف على الفنان الذي أصر أحمد الفيشاوي على تقبيل رأسه في عزاء والده

نعى الفنان أحمد مكي والده الذي توفى مؤخرًا بنشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه والده الراحل لأول مرة.

وظهر والد مكي في الفيديو وهو يردد هذا الدعاء: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين .. احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

كان أحمد مكي سافر إلى الإمارات برفقة أسرته لحضور مراسم دفن والده الذي رحل الخميس الماضي.

وأرفق مكي الفيديو بدعاء لوالده قال فيه: "اللهم ارحم والدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم.. نسألكم الدعاء له".

يشار إلى أن والد مكي جزائري الجنسية، حيث ولد أحمد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية، قبل أن ينتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي "الطالبية" بالهرم.

حصل مكي على الجنسية المصرية، وذاع صيته وشهرته في مصر، لكن لم يتحدث مطلقًا عن وطنه الأصلي، على عكس شقيقته الفنانة إيناس مكي التي تحدثت عن طفولتها في الجزائر.

فيما برر مكي الأمر بعد توجيه انتقادات له بأنه لم يتحدث عن الجزائر لأنه لا يعلم عنها شيئًا، فلم يعش فيها، مقارنة بمصر التي نشأ وتربى فيها، ويشعر بالانتماء لها أكثر من الجزائر، ورغم ذلك فهو لا ينكر أصله الجزائري.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي
» وزير لبناني: إذا استقلنا فإن الفوضى ستعم
» «جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة
» حبس المتهمين بتعذيب قتيل «تلبانة» 15 يومًا
» إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا
» إبراهيموفيتش: «جوارديولا كان يتوارى خوفًا مني»
» برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية
» منع عملة الفيسبوك" ليبرا" في أوربا
» شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة
» شاهد.. أجمل طفلة في العالم
» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:54 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية