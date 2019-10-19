فيديو مؤثر لوالد «أحمد مكي».. هكذا نعاه نجله الفنان

نعى الفنان أحمد مكي والده الذي توفى مؤخرًا بنشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه والده الراحل لأول مرة.

وظهر والد مكي في الفيديو وهو يردد هذا الدعاء: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين .. احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

كان أحمد مكي سافر إلى الإمارات برفقة أسرته لحضور مراسم دفن والده الذي رحل الخميس الماضي.

وأرفق مكي الفيديو بدعاء لوالده قال فيه: "اللهم ارحم والدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم.. نسألكم الدعاء له".

يشار إلى أن والد مكي جزائري الجنسية، حيث ولد أحمد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية، قبل أن ينتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي "الطالبية" بالهرم.

حصل مكي على الجنسية المصرية، وذاع صيته وشهرته في مصر، لكن لم يتحدث مطلقًا عن وطنه الأصلي، على عكس شقيقته الفنانة إيناس مكي التي تحدثت عن طفولتها في الجزائر.

فيما برر مكي الأمر بعد توجيه انتقادات له بأنه لم يتحدث عن الجزائر لأنه لا يعلم عنها شيئًا، فلم يعش فيها، مقارنة بمصر التي نشأ وتربى فيها، ويشعر بالانتماء لها أكثر من الجزائر، ورغم ذلك فهو لا ينكر أصله الجزائري.



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