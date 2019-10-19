» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

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عمرو دياب و دينا الشربيني
عمرو دياب و دينا الشربيني

علا خطاب

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فيديو

دينا الشربينى

عمرودياب

فرح نجل هاني شاكر

أثار مقطع فيديو للفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت "دينا" وهي تقبل الهضبة، أثناء اعتلائها المسرح في فرح نجل الفنان هاني شاكر.

وأقيم فرح نجل هاني شاكر، الذي أحياه الهضبة، أمس الجمعة في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور نخبة كبيرة من الفنانين ومشاهير المجتمع .

ويظهر مقطع الفيديو المتداول الهضبة وهي ينادي على دينا الشربيني ويساعدها في الصعود إلى المسرح، أثناء غنائه أمام الحضور وتقبيلها.

وكان آخر ظهور للهضبة ودينا الشربيني في المملكة العربية السعودية، أثناء توزيع جوائز Joy، وسجلت الكاميرات صورًا وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني لحظة وصولها سويا وهما ممسكان بأيدي ‏بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويًا‎.‎


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