  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:12 م
بحث متقدم
الكويت والسعودية تنفيان إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل

اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

مظاهرات لبنان

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

الرئيس السيسي

السيسي: أنا فخور بالمحكمة الدستورية العليا

تابوت

تفاصيل اكتشاف 30 تابوتا فرعونيا فى الأقصر

سمر مقرن

بعد احتجاجات لبنان.. إعلامية: "الحمد لله أنا سعودية"

ارشيف

انقلاب ميكروباص وإصابة 10 طلاب بالغربية

الحريري

"الحريري": في الأيام الصعبة نفتقد هذا الرجل

رقص

شاهد.. فتاة تركل شاب سعوديا خلال وصلة رقص

ألعاب ترفيهية

صادم.. ألعاب ترفيهية بأحد مساجد السعودية

التصديرية تشارك في «بيزنكس 2019»

الصفحة الأخيرة

مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية
مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ذوبان الأنهار الجليدية يصل مستويات قياسية في سويسرا

#

المشاط تشارك في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر

#

"وصلة رقص" للمتحدثة باسم الخارجية الروسية

#

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

بيزنكس

المجلس التصديري

التصديرية

أعلنت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن مشاركة المجالس التصديرية في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» هذا العام.

قالت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات صحفية، إن معرض بيزنكس يعتبر منصة هامة لجميع مقدمي الخدمات الصناعية أو الاستثمارية أو التصديرية، كما يقدم أفكار تسويقية جديدة مثل «الفرنشايز»، ولذلك قررنا المشاركة كمجالس تصديرية من خلال مجالسنا المختلفة مثل "الأثاث، المفروشات، الهندسية، الغزل والمنسوجات، والغذائية،والملابس الجاهزة والكيماوية" .

ونوهت بأن المعرض يقدم هذا العام خدمات جديدة منها الـ"ماتش ميكنج" و الـ"بي تو بي"، وهذا يوفر للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة بالأخص الدول الإفريقية والعربية لأنها الأسواق المستهدف التوسع فيها من الصادرات الغير بترولية المصرية، وتكون بأسعار رمزية لـ "الماتش ميكنج"، وهو ما يساعد المجالس التصديرية في إيجاد "البايرز" او " بعثات المستوردين " المناسبة لمنظم المعرض، لإيجاد أسماء "الهايبر ماركت" الممكن استهدافهم في هذه الأسواق لتتم دعوتهم على هامش المعرض.

وأكدت «صالح» أن التسويق الإلكترونى يعد أحد أهم الأدوات الهامة التي يجب توعية الشركات المصرية بها، لكي يكون هناك منصة إلكترونية يستطيع المستوردين أن يتعرفوا على المنتجات المصرية من خلالها، ولكن هذا لا يغنينا عن المقابلات التي تحدث خلال مثل هذه الفعاليات، فالتسويق هو خطوة مكملة للمقابلات لا يمكن أن تستبدل.

واختتمت بأنهم مهتمون بالبعثات التجارية خاصة بعثات الدول الإفريقية، وهناك بعثات المشترين التي يضمها «بيزنكس»، لذلك يعلن عن وجود مشتريين أجانب بالمعرض. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع عملة الفيسبوك" ليبرا" في أوربا
» شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة
» شاهد.. أجمل طفلة في العالم
» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر
» زعيم المعارضة الفنزويلي: الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها»
» "سيلفي وقبلات".. أبرز المشاهد في ثورة لبنان
» وزير النقل يشهد تشغيل محطة هيليوبولس للمترو للركاب غدًا
» اقتحام منزل السفير الأمريكي بكوريا الجنوبية.. لهذا السبب
» رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب
» سيدة تقاضي طيران الإمارات بسبب "العطش".. والقضاء يصدمها
» انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:24 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية