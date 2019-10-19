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زعيم المعارضة الفنزويلي: الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها»

عرب وعالم

خوان جوايدو
خوان جوايدو

علي محمود

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اتهم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة أن الأمم المتحدة «سمحت لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد غارق في الدماء». 

وأضاف أن الأمم المتحدة «فقدت مصداقيتها» باتخاذها قرارًا منح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاشتراكي مقعدًا في مجلس حقوق الإنسان.

ووصف الرئيس الفنزويلي بـ«الانتصار» انتخاب فنزويلا لشغل المقعد الذي انتقدته منظمات غير حكومية ودول أمريكية لاتينية، بينما أعلن القضاء الفنزويلي الإفراج عن 24 معارضًا، كانوا قد اعتقلوا لأسباب سياسية بعد مدة قصيرة من القرار.


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