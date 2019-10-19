شاهد.. فتاة تركل شاب سعوديا خلال وصلة رقص

19 أكتوبر 2019 - 01:48 م

انتشر مقطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة طريفة لاعتداء فتاة على شاب بركله في قدمه.

وبحسب الفيديو فقد تعرض الشاب للركل، أثناء مروره بجوار الفتاة في حفل افتتاح موسم الرياض.

ويظهر الفيديو أيضًا، لحظة مرور الشاب وهو مندمج في الرقص أمام فتاة لتعتدي عليه بركله بقدمها ولكنه لم يكترث لها، واستمر في وصلة الرقص.







