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انقلاب ميكروباص وإصابة 10 طلاب بالغربية

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شهد طريق "بسيون - طنطا" بمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بطلبة الكليات، ما أدى إلى إصابة 10 طلاب بجامعة طنطا، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق.

على الفور انتقل ضباط  المباحث وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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