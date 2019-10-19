صادم.. ألعاب ترفيهية بأحد مساجد السعودية

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فيديو

مسجد

الرياض

العاب ترفيهية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وجود ألعاب ترفيهية للأطفال في مسجد شمال الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وهو ما أثار موجة من الجدل في البلاد.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مجموعة من الأطفال وهم يمارسون بعض الألعاب، أثناء الصلاة، وهو ما دفع بعض نشطاء السوشيال ميديا بالمملكة للتساؤل عن كيفية دخول هذه الألعاب إلى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد.

وتفاعل كثير من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو، حيث جاءت التعليقات متباينة، فالبعض اعتبر أن المقطع "مفبرك" بينما اعتبر البعض الآخر أنه خارج المملكة.

وبعد انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع، أعلن رواد مواقع التواصل أنهم في انتظار رد رسمي من الشئون الإسلامية بخصوص هذا الأمر.


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