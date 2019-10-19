تلميذة محبوسة داخل مدرسة بمفردها.. وقرار عاجل من التعليم

19 أكتوبر 2019 - 11:35 ص



سادت موجة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور عقب تداول صورة لطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، محبوسة خلف بوابة حديدية للمدرسة التابعة لها وهي تبكى.



وظهر من خلال الصورة المتداولة، تلميذة بزيها المدرسي تحمل حقيبتها خلف باب حديدي وهي تبكي وتنادي المارة لنجدتها.



وروي شاهد عيان ومنقذ الطفلة تفاصيل الواقعة قائلاً:" إدارة المدرسة تركت الطالبة لتنظيف الفصل، ثم تم تركها، وغلقت الأبواب، بحسب ما سرده الشاهد في تصريحات صحفية.



ومن جانبها ردت وزارة التربية والتعليم علي الواقعة مؤكدة أنه سيتم التحقيق للوقوف على خلفية ما حدث للطالبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين.

