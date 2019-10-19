أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

19 أكتوبر 2019 - 11:12 ص

في أول تعليق له على التظاهرات التي شهدها لبنان، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن "خطرين كبيرين يواجهان لبنان وهما الانهيار الاقتصادي والانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".



وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت "ليس صحيحًا أنه لا خيار أمام الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي سوى فرض ضرائب جديدة فهناك خيارات كثيرة بديلة لكن تحتاج لجرأة في القرارات.







وأضاف: "على الجميع في لبنان من هم في السلطة أو خارجها تحمل المسئولية أمام الوضع الخطير الذي يواجه البلد"، متابعًا: "الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا الحكومة الحالية وإنما نتيجة تراكم عشرات السنين".





وتابع نصر الله "اللبنانيون لم يعودوا قادرين على تحمل ضرائب جديدة والرسالة هذين اليومين مهمة جدًا ويجب أن يستوعبها كل المسئولين"، لافتا "خطران كبيران يواجهان لبنان وهما الانهيار الاقتصادي والانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".



