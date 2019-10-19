» انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا

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تنطلق فعاليات النشاط الرياضي "دورة الصداقة للألعاب الجماعية" خماسيات القدم طلبة وطالبات والمعاهد الفنية - وكرة الطائرة - كرة اليد - ثلاثيات كرة السلة - تنس الطاولة "، وتستمر  خلال الفترة من 20 حتى 31 أكتوبر الجاري .

وأعلنت إدارة النشاط الرياضي، الإدارة العامة لرعاية الطلاب تعزيز الأجواء لبدء فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف عام للأستاذ السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم.

والأستاذ أحمد فرج رئيس الخدمات الطلابية ووكيل الوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف وتنفيذ الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.


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