أول رد من الزمالك على بيان الأهلى

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قال المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك: "سعيد بموقف محمود الخطيب بعدم اللعب في الجونة إلا قبل مواجهة الزمالك، أنا المتضرر وليس أنت، لأن الأهلي سيحصل على راحة أسبوعين، بينما سيلعب الزمالك مباراة المقاولون وتنتظره مباراة مؤجلة في دوري الأبطال ضد جينيراسيون السنغالي يوم الخميس المقبل".

وأضاف "منصور" خلال حديثه لـ «الحدث اليوم»: "الزمالك يعاني أيضًا من عدة إصابات، قرار خوض مباراة المقاولون ظالم للزمالك، ووافقنا عليه احترامًا لأمن البلد والجهة التي أعترض على الكثير من قراراتها".

وتابع رئيس الزمالك: "أتعامل مع اتحاد الكرة، ومن الوارد الاختلاف مع اللجنة المؤقتة، سنواجه المقاولون العرب ليس خوفًا من الأمن، بل احترامًا لأمن البلد لأنهم يرون ما لا يراه".

ووجه مرتضى منصور كلامه لرئيس النادي الأهلي: "أنت جدع ودكر يا خطيب، ونحن منتظرون، لا تتراجع فى كلامك".

واستدرك: "الأهلي ناد كبير وعظيم، ولكن إذا خاض مباراة الجونة، فمن الأشرف والأكرم للخطيب أن يتقدم باستقالته".


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