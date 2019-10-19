دبي.. تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتصاب سيدة عربية

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تمكنت شرطة دبى، من إلقاء القبض على موظف خليجى، حاول اغتصاب امرأة عربية، واعتدى عليها بالضرب.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما قاومت امرأة عربية، فى الثلاثين من عمرها، محاولة اغتصابها من قبل موظف تربطه بها صداقة سطحية، وقالت له «اقتلنى وأموت بشرفى»، إلا أنه استغل فرصة وجودها برفقته وأمسكها من شعرها واعتدى عليها بالضرب بأنحاء متفرقة من جسدها، وهددها بسكين لكنها لم تمكنه منها.

وسرعان ما عاد المتهم لصوابه بعد أن شاهد الدماء تنزف منها، فابتعد عنها وظل يتأسف ويقبل رأسها.

وطلبت المجني عليها من المتهم إعادتها إلى مركبتها، ثم أبلغت الشرطة بعد يومين من الواقعة.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم البالغ من العمر 30 عامًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه والتهديد.

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