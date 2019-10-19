مناورات سرية للناتو فى ألمانيا تكشف سيناريوهات حرب نووية

19 أكتوبر 2019 - 10:13 ص

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجري مناورات عسكرية سرية في ألمانيا تتضمن سيناريوهات لبداية حرب نووية.

ونقت "روسيا اليوم" عن صحيفة "Kronen Zeitung " أن المناورات انطلقت هذا الأسبوع تحت تسمية "Steadfast Noon "، وتم التدرب فيها على استخدام الطائرات لنقل أسلحة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الألماني شارك في المناورات بسرب من الطائرات، من ضمنها قاذفة "Panavia Tornado ".

يذكر أن الجيش الأمريكي يحتفظ بأسلحة نووية من نوع "B61 " على الأراضي الألمانية.