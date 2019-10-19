  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
الناتو

مناورات سرية للناتو فى ألمانيا تكشف سيناريوهات حرب نووية

محمد رمضان

محمد رمضان عن سحب رخصة الطيار مدى الحياة: "هعوضه"

قتل

هزت الأردن.. ذبح صديقه بمساعدة زوجته

وثائق سفر سعودية

تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر بالسعودية

البرلمان البريطاني

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على هذا الأمر

مشايخ الجزائر

مشايخ يتعرضون لموقف "كارثي" على متن طائرة

أمير الكويت

متظاهرة لبنانية للكويت: بنحسدكم على الشيخ صباح

نيشان

تعليق ناري لـ"نيشان" عن تظاهرات الشعب البناني

السفير نزيه النجاري

"المصريين" عايزين يرجعوا مصر في أول طيارة

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

وسط التظاهرات.. السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان

عرب وعالم

لبنان
لبنان

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

#

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

#

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

#

السعودية تطلق تحذيًرا هامًا وعاجلا

السعودية

لبنان

بيروت

احتجاجات

السفارة

وسط الاحتجاجات التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية لتردي الأوضاع الاقتصادية، أعلنت سفارة السعودية عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين عن لبنان.

وأعلنت في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرًا".

وأضافت السفارة السعودية "شكرًا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وكانت السفارة في وقت سابق قد خصصت السفارة فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت كنقطة تجمع تمهيدا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة
» فنانة سورية وراء طلاق أصالة وطارق العريان
» وسط التظاهرات.. السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "ذئاب الجبل"
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» ماذا قال "فاندام" عن النبي محمد (ص)؟
» ريهام سعيد تتشاجر مع أحد متابعيها: بتبص على السرير؟
» بعد أنباء رحيله .. الأهلي يسلم "فايلر" 100 ألف دولار
» فنانة شهيرة: رفضت ارتداء ملابس إغراء رغم إلحاح هذا المخرج
» بعد رد أصالة .. الكشف عن اسم الفنانة التي ارتبط اسمها بطارق العريان
» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية