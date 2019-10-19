متظاهرة لبنانية للكويت: بنحسدكم على الشيخ صباح

19 أكتوبر 2019 - 09:47 ص

انتشر مقطع فيديو لمتظاهرة لبنانية ظهرت من خلاله مستنجدة بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت المتظاهرة في حديثها إلى الكويتيين: نحن نحسدكم على الشيخ صباح لو أنه يأتي يوم واحد إلى لبنان يستطيع تغيير كل شيء.

كما انتقدت المتظاهرة المسئولين في بلادها، بالقول: لقد حرقوا البلد وأجاعوا الناس، نحن مستعدون فعل أي شيء.

ويشهد لبنان مظاهرات شعبية واسعة احتجاجًا على الوضع الاقتصادي، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة.